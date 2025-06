Setod andsid tehisarule õppetunni

Maal on tehtud foto järgi ning sellel kujutatud on kohalikele äratuntavad. «Maali õhustikus pole hirmu ega kaotust, vaid tahet ja energiat,» tutvustatakse teost. «Need naised ei palu luba ega igatse minevikku – nad tegutsevad, et tagada kultuuri elujõud. Sest keegi teine ei õpeta seto keelt tehisintellektile – seda saavad teha ainult setod ise.»