Võidupüha tule toojad: vabadust tuleb austada, hoida ja kaitsta

«Mul on tõeline au seda ülesannet täita – vaid vähestele antakse selline võimalus,» ütles Vahtra. Tema sõnul on võidupüha tule toomine kodukanti vastutusrikas ja sügavalt tähendusrikas. «Võidutule toojana esindada oma kodumaakonda on midagi väga erilist. See otsus pani südame kiiremini põksuma ja tekitas tunde, et teen midagi tõeliselt olulist.»

Jaanika Vahtra saab tuletooja olla juba teist korda. Esimest korda läks võidutuli tema käest teele 2013. aastal Haapsalus. See teeb tänavuse kogemuse veelgi tähenduslikumaks, lisas ta.

Sander Ööbik tunnistas, et oli tohutult üllatunud ja tänulik, et just tema sel aastal tuletoojaks valiti. Ta on olnud mitu korda tuletoojate autojuht, kuid ei osanud eales arvata, et võib ühel päeval ka ise olla tuletooja.

​Mis tunne see võib olla, kui tulla kodumaakonda, võidutuli käes, ja seda teistega jagada? «Võidutulega Valgamaale tulek on eriline, sest see on minu kodumaakond – koht, kus olen kasvanud ja kus elavad minu lähedased,» ütles Ööbik, kes toob enda sõnul võidutule Valgamaale uhkuse ja austusega. Võidutule jagamine oma inimeste ja kogukonnaga, tähistades ühist ajalugu ja vabadust, tekitab temas erilise tunde.

Võidupüha on nagu vana legend