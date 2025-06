GALERII Kallis õiteilu. «Ühe istiku eest tuleb välja käia kaheksa tuhat eurot.»

Vastupidavusele vaatamata sai Silezersi talu pojengiaed tänavu külmakahjustusi. «Aprillis oli paar kuuma päeva, siis hakkasid võrsed idanema. Seejärel tulid külmakraadid. Osa varasemaid sorte sai külma. Praegu teeb liiga vihm - kannatada on saanud nii lehed kui ka pungad. Sel aastal on õitsemine hilisem, sest ööd on olnud külmad,» rääkis Roberts Mikulinoks.

Perenaine selgitas, et varased õitsejad on kõik väga erinevad. «Ühed on väikse, teised suure õiega. Ka värvivalik on lai: pastelltoonid, virsikukarva või punased. Mõnel sordil tunduvad lehed olevat nagu siidist. Oluline on südamiku värv ja kuju. Mulle meeldivadki kõige rohkem varajased sordid, sest need on toovad erinevused kõige nähtavamalt esile.»