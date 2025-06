Suitsusaunade loendus on hoo sisse saanud

Suviseks pööripäevaks on teavet kogunenud juba 500 suitsusauna kohta, neist 400 on Võru instituudi pärimuseuurijad jõudnud praeguseks üle vaadata. Päris palju omanikke pani kirja oma pere kombeid, teatas koostöökogu infojuht Külli Eichenbaum. Saadetud on ka põhjalikumaid kirjatöid ja lisatud fotosid renoveerimisest. Põnevad on jäädvustused ehituslikest detailidest, mis on tunnistuseks kunagiste ehitajate käteosavusest.