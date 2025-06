FOTOD Telenäo Taavi Libe juhtimisel peeti Põlvamaal kolme küla jaanipidu

Õhtujuhi rollis astus üles telenägu Taavi Libe. Tema eestvedamisel toimusid muude tegevuste seas ka rahvalikud mõõduvõtmised, näiteks naisekandmises ja kummikuviskes.

Jaanitule tõid külaplatsile Põlvamaa mootorratturid, jaanilõkke süütas külavanem Lauri Linnus. Muusikat pakkusid peol Renate ja ansambel Tulivesi.

Kohapeal oli võimalus võita auhindu ja samal ajal toetada head eesmärki – aidata kaasa kogukonnamaja ostmisele. Kogukonna teatel on nad teinud esimesed sammud oma maja poole ja nüüd on aeg ühiselt veelgi lähemale jõuda – iga panus, suur või väike, on oluline.