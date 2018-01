Arvamus: Eesti elu tekitab Brüsselis küsimusi ja siirast huvi

Euroopast vaadates on Lõuna-Eesti ka väga perspektiivika geograafilise asukohaga, kus kohtuvad kolm riiki ja kolm kultuuri.

Eesti paistab silma Euroopa Liidu raha korrektse kasutajana. See ei käi kaugeltki kõikide liikmesriikide kohta. Sama teed tuleb meil jätkata: suured läbirääkimised Euroopa poliitika tuleviku üle seisavad ees juba tänavu. On vägagi tõenäoline, et meie rahalised võimalused lähiaastatel vähenevad, kuid sellest ei maksa teha paanikat.

Oleme seni iga Euroopa Liitu sisse makstud euro kohta saanud tagasimakseid 3,5–4 euro ulatuses. See proportsioon tõenäoliselt muutub, aga mitte ülemäära drastiliselt. Suur kaasamängija tulevastes arvutustes on loomulikult Suurbritannia lahkumise ehk Brexiti hind.

Meenutan ka üht vanasse aastasse jäänud hommikusööki Skandinaavia kolleegidega, kes olid väga huvitatud Eestist. Kolleeg küsis, miks väheneb nende riigis Eesti ehitajate arv, kuid Läti ja Leedu ehitusmehi on seal jätkuvalt piisavalt. Eks siis seletasin, et Eesti palgad on lähenemas piirile, kus võõrsil tööl käimine muutub mõttetuks.

Jätkuküsimus oli: miks on Eesti oma majanduse ja palgakasvuga paljudest teistest Ida-Euroopa riikidest edukam? Tutvustasin meie majanduspoliitilisi valikuid koos uue tulumaksusüsteemiga, mis muutis muu hulgas 500 eurot maksuvabaks. Samuti kõnelesin, et meie maksuamet töötab tõhusalt ja varastamist riigi (loe: ühiskonna) tagant on suhteliselt vähe.

Jutuks oli ka, et Läti riigieelarve oli 2017. aastal 8,3 miljardit eurot, hulga väiksema rahvahulgaga Eesti eelarvemaht 9,6 miljardit. Samas suudab Eesti tõsiselt panustada riigikaitsesse. See avaldas muljet.

Naisõiguslasest Euroopa-kolleeg pahandas meie lastetoetuse süsteemi peale. Kui tõin välja, et see on aidanud tuhandeid lapsi vaesusriskist välja tuua ja kolme alaealise lapsega emad saavad nüüd iga kuu 500 euro suurust toetust, arvas tema, et see on naistest sünnitusmasinate tegemine. Eks elu saabki vaadelda eri nurkade alt ...

Lätlasest kolleeg seevastu oli arusaamatuses ja küsis: miks plaanitakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval autokolonni Eestist Lätti ja mille vastu protestitakse? Inimesed, kes Eestis saavad nii palka kui pensioni lätlastest keskmiselt kolmandiku võrra rohkem ning käivad samal ajal Lätis odavamat kaupa ostmas, võiksid igati rahul olla, leidis ta.

Vaat siin ma vastata ei osanud! Soome kolleeg meenutas kõrvalt, et tema küll ei mäleta, et soomlased oleksid 15 aastat tagasi taolisi kolonne Eestisse organiseerinud.