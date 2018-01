Samal päeval lähevad võistlustulle kõigi maakondade koondised

Turniir kutsuti ellu, et tugevdada kohalikku identiteeti, väärtustada Eesti paiku ja propageerida sportlikke eluviise. Kui varem toimusid maavõistlused jaanipäeva eel ja mullu septembri alguses, siis tänavusel hooajal leiavad need aset 3. juunil.

Eesti maavõistluste turniiri süsteem näeb ette, et kõik koondised mängivad omavahel läbi kahel korral: kodus ja võõrsil. 2012. aastal alguse saanud turniir kestab 30 aastat. Viigilise tulemuse korral selgitatakse küll võitja välja penaltiseeriaga, kuid protokolli kantakse viigiline tulemus ja tabelisse läheb üks punkt.

Kuue vooru järel juhib tabelit Harjumaa 16 punktiga, 13 on kogunud Valga- ning Võrumaa. Vastavalt neljandal ja viiendal kohal on Ida-Virumaa ja Tallinn, kes lähevad seitsmendas voorus ka vastamisi. Esikuuikusse mahub veel kümne punktiga Järvamaa. Põlvamaa on tabelis viimane.