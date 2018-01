Mis on saanud Põlvamaa endistest vallajuhtidest?

KÕLLESTE VALD

Andrus Seeme juhib Kanepi valda

Andrus Seeme töötas enne haldusreformi Kõlleste valla vallavanemana ning nüüd on ta ühinenud Kanepi valla vallavanem.

«Töö sisu on sarnane, haldusala on aga oluliselt laiem. Üks suur väljakutse on saada ühinenud vald kiiresti toimima ühtse tervikuna. Et haldusreformiga tekkinud murekohad saaksid lahendused. Töövälisel ajal sisustan aega jahindusega, viibin looduses ja pere seltsis.»

PÕLVA VALD

Georg Pelisaar jätkab Põlva vallavanemana

Georg Pelisaar jätkab ka pärast haldusreformi Põlva vallavanema. Samuti on ta Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja Põlva arenduskeskuse nõukogu esimees.

«Meile on olemuslikult kõige tähtsam, et Põlva vald hakkaks pärast ühinemist tundma ennast ka ühtse kogukonnana. Peame väga oluliseks, et meie vald on tänavu valitud Euroopa kultuuripärandi aasta eestvedajaks.

Põlvas toimub ka kolmas Kagu-Eesti tantsupidu, millest osavõtjate arv on eelmise aastaga võrreldes kaks korda suurem. Juuli alguses on siin tänavakunstifestival, mis lõpeb sisuliselt koos lõõtspillipeoga Harmoonika. Põlva tähistab tänavu oma 25. sünnipäeva. Enne linnapäevi peaks mais valmima keskväljak. Tänavu loodame valmis saada linnastaadioni ehituse esimese etapiga.»

KANEPI VALD

Mikk Järv arendab nüüd Elva elu

Kanepi vallavanemana töötanud Mikk Järv on uuest aastast ametis Elva abivallavanemana ning tegeleb valla arengu, planeerimise ja turismiga.

«Töö sisu on kitsam, kuid kuna Elva vald tekkis kuuest omavalitsusest, siis valdkonna maht on kindlasti suurem. Praegu on vallavalitsuse suurim ülesanne kogu vald sujuvalt tööle saada, sealhulgas personali komplekteerimine, dokumentide uuendamine ja muud tegemised. Kuna Elva vallaks ühines palju omavalitsusi, on ülesannete spekter väga lai. Kõigest tervikpildi loomine võtab veel natukene aega. Paljuski läheb vaba aeg samuti tööülesannete peale, kuid leian ka aega muudeks tegevusteks. Kuna mulle meeldib suusatada, siis praegu ootan ka lund.»

LAHEDA VALD

Sirje Tobreluts juhib Põlva sotsiaalelu

Endine Laheda vallavanem Sirje Tobreluts töötab nüüd Põlva abivallavanemana sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas.

«Tegelen praegu uute määruste läbivaatamisega ja volikogusse viimisega, peame liitunud vallas asju ühtlustama. Samuti tegelen hooldekodude töö ja kohamaksude ülevaatamisega, et kõik toimiks ja saaksime oma eelarvega hakkama. Praegu ei tee väga vahet, millal üks päev lõpeb ja uus algab. Tööväliselt olen üritanud teatris käia. Samuti võtab oma aja koduga ja lapselastega tegelemine.»

VALGJÄRVE VALD

Kaido Kõiv juhib Kanepi volikogu

Endine Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv tegutseb praegu Kanepi vallavolikogu esimehe ametis.

«Muid töökohti pole. Enamik aega kulub asjade arutamisele, volikogu eelnõude ja istungite ettevalmistamisele. Meie tempo on päris hea, soovime kohe varsti eelarve vastu võtta ja uue põhimääruse kinnitada. Siis saab vallavalitsus rahulikult tööle hakata.