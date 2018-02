Alanud nädal pakub kohati kuni 18 miinuskraadi

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning sajab lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-8 m/s. Külma on 6-11, saarte rannikul 3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, pärastlõunal jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 5-11 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub edela- ja lõunatuul 4-11 m/s. Külma on 5-11 kraadi, Lõuna-Eestis võib temperatuur langeda kuni -14 kraadini, saarte rannikul on kohatu kuni kraad külma. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja rannikul sajab kohati vähest lund. Tuul pöördub kagusse 3-8 m/s. Külma on 3-8 kraadi, saarte rannikul tõuseb õhutemperatuur kohati 0 kraadi juurde.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Külma on 9-14, paiguti 18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida-, kirdetuul 3-9 m/s. Külma on 3-8 kraadi.

Laupäeva öö tuleb kõrgrõhkkonna servas olulise sajuta. Päeval võib madalrõhkkonna servast lund puistata. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Öösel on mandri sisealadel külma 4-9 kraadi, sisemaal võib temperatuur kohati alla -10 kraadi langeda, päeval on külma 2-7 kraadi.

Pühapäeval sajab madalrõhkkonna mõjul vahete-vahel lund. Tuul pöördub lõunakaarde, aga märgatavalt ei tugevne. Külma on öösel 3-9 kraadi, päeval on termomeeter vahemikus 0 kuni -4 kraadi.