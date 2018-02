Nädala keskel tuleb üle kümne kraadi külma

Kolmapäeval ja neljapäeval on ilm on valdavalt sajuta, reedel aga ilm soojeneb ja päeval võib sadada juba vihma ja lörtsi.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Külma on on 4 kuni 9, Ida-Eestis kuni 11, saarte rannikul kuni 1 kraad. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, läänerannikul ja saartel kuni +1 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Külma on 7 kuni 12, kohati 15, saartel 2 kuni 6 kraadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Külma on on 1 kuni 7 kraadi.

Ööl vastu reedet pilvkate tiheneb, aga ilm on olulise sajuta. Kagutuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 17 m/s. Külma on 6 kuni 11, kohati 14 kraadi.