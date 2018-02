President külastab laskesuusatamise noorte ja juunioride MM-i

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigoli kinnitusel on laskesuusatamise perekond külastuse üle õnnelik. “Meil on siiralt hea meel, et proua Kersti Kaljulaid on oma tihedas ajagraafikus leidnud aja Otepää külastamiseks. Teadmine, et vabariigi president on kohapeal kaasa elamas, annab kindlasti meie noortele sportlastele veelgi enam indu ja tahet teha oma parim võistlus. Meil on suur au võõrustada presidenti selle talve suurimal Eestis toimuval rahvusvahelisel tiitlivõistlusel,” sõnas Nigol.

Veel enne võistluste algust oodatakse kõiki spordisõpru 25. veebruaril kell 19.30 Tehvandi staadionile avatseremooniale. Tseremooniate juhi Karel Kulbini kinnitusel tasub staadionile tulla, kuna oodata on mõnusat meelelahutust. “Põnev vaatepilt on kahtlemata 37 koondise sissemarss. See on koht, kus osalevate sportlastega saab esimest korda ka lähemalt tutvuda ja noorte endi jaoks on see kindlasti väga uhke tunne marssida staadionile kandes uhkelt oma riigilippu” sõnas Kulbin. Teise põneva aspektina toob ta esile šõu-bändi “Öed” etteaste. “Kõik teavad Kristel Aaslaidi, Tuuli Randi ja Teele Viira ehedat saareemaist headust ja mul on väga hea meel, et just see kollektiiv noorte ja juunioride MM-i avab. Nende šõuprogramm on täpselt sama särtsakas kui noored ise ja annab võistlustele kahtlemata mõnusa avalöögi,” kinnitas Kulbin.