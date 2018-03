Keskerakonna Valgamaa piirkond seisab sünnitusosakonna sulgemisele vastu

Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimehe Alar Nääme sõnul on tegemist kurvastava olukorraga, mille täitumine kinnistaks veelgi arusaama Valgast kui ääremaast ja muudaks valla noortele peredele ebaatraktiivseks. „Kui rõhutatakse, et Eesti ei tohiks olla vaid Tallinn ja Tartu, siis ei tohi teha otsuseid, mis mõjutavad negatiivselt noorte otsust jääda siia ja luua pere,“ leidis Nääme, kelle sõnul on just kvaliteetne ja kiire arstiabi oluline argument kodu loomiseks asukoha valikul.

Nääme tõdes, et sünnitusi võinuks olla Valga haiglas rohkem ja arstiabi Tartus on kahtlemata kvaliteetne, kuid sünnitusosakonna sulgemine tekitab väga palju küsitavusi. „Valga ja Tartu vahemaa on siiski ligikaudu 90 kilomeetrit ehk enam kui tunni aja pikkune. Jääb väga suur ebakindlus, millega ja kuna Tartusse sõita, et ema ja lapse tervis ei satuks ohtu või et vanemaid ukselt tagasi ei saadetaks,“ selgitas Nääme.