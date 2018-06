Valka lähistele kavandatava suurkanala rajamine on takerdunud

Kolme miljoni kanaga farmile on Valka lähedal otsitud neli aastat sobilikku kohta ja nüüd on see Saule raudteejaama lähedal riigimetsas leitud. Et aga sinna tööstusparki rajada, on vaja parlamendi otsust eraldada riigimetsamaa kohalikule omavalitsusele, kes omakorda rendiks selle ettevõtjaile.

"Keskkonnanõuete ja ettevõtte vajaduste vahel tuleb leida kompromiss, et ei kahjustataks loodust ja saaks arendada ka tootmist," selgitas Läti seimi majandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitika komisjoni esimees Romans Naudinš. Samas on investorid valmis seadma osale summast deposiidi ja kompleksist on huvitatud ka teraviljakasvatajad.