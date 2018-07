Võrumaa kalad viidi Virumaale tööle

Väinaste hoolitses vallavanemana selle eest, et kohalik tiik oleks Roela pärl. Selle juurde ehitati 2003. aastal piirded ja trepid, kuid paraku on veekogu viimastel aastatel umbe kasvanud ja suur töö nullitud. Eelmisel suvel küll üritati sealse soojafirma juhi Tõnu Võrno abiga tiike puhastada, kuid erilist tulu sellest ei tõusnud.

Just taimtoidulised amuurid on nii aplad, et hävitavad vetikad vaevata, pärast hakka neile või heina ette andma. Roela kandi kalamehed Aleksander Tabalov ja Aleksander Anikanov olid õhinaga amuuride tiiki laskmise juures ning lubasid nüüd silma peal hoida, et keegi neid sealt püüdma ei hakkaks. Tiigis ujub muidki kalu. Üks linask läkski kohe uut parve uudistama.