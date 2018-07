Ilm läheb veidi jahedamaks

Neljapäeva öösel on vähese või vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 16-21 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s, õhtul pöördub tuul läände ja edelasse. Sooja on 27-32, rannikul kohati kuni 24 kraadi.

Reede öösel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub lääne- ja edelatuul 2-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on võimalik äike. Puhub lääne- ja edelatuul 2-7, põhjarannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Sooja 25-30, meretuulega rannikul 22 kraadi.