Armastusfilme näeb suuremal ekraanil

Taas saab publik võimaluse istuda näoga raekoja poole nagu viis aastat tagasi ja vaadata filme ekraanilt, mille suuruseks on 200 ruutmeetrit. „See on meie kummardus ka Eesti filmile, millele pühendatud suure kontserdiga me seekord festivali avame,” ütles Tartuffi juht Agnes Nurme.

Ka istekohti tuleb tänavu rohkem kui mullu – 1440, lisaks on taas avatud ekraani ees asuv muruplats. Iga päev kõlab Tartu linna kingitusena raekoja tornist kellamäng, mis on pühendatud armastuse teemale. Kell 9 saab kuulata Olav Ehala pala „Tartu kellad”, kell 12 Martini Il Tedesco pala „Armurõõm”, kell 15 Arne Oidi pala „Mis värvi on armastus?”, kell 18 Franz Liszti pala „Armuunelm” ja kell 21 taas Arne Oidi pala „Mis värvi on armastus?”.