Lõuna prefektuur soovib uueks kooliaastaks üksteisega arvestamist

„Taas kogunevad parvedesse linnud ja lapsed. Ühed sätivad end lõunamaale lendama, teised naasevad suvel ootavalt tühjadena seisnud koolimajadesse,“ kirjutab Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias. „On päris pisikesi, kes tulevad, ärevus südames, alustama midagi päris uut. On neid, kel mitmendat aastat tuttav tee jalge all, sõbrad ees ootamas ning koolimaja välisuksest pööninguluugini teada, ja neidki, kel ärevus hinges seetõttu, et viimasest koolipingi lihvimisest möödas päris mitmed aastad.“