Reformierakond leidis lahenduse: kui Eestis reklaami teha ei või, saab minna Lätti

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni poliitreklaami saab alkoralli südameks kujunenud Valkas näha kahes asukohas ja sel nädalal peaks tahvleid veel lisanduma. Reklaamil lubab erakond vähendada aktsiise ja lõpetada maksudega mängimise. Ruusmann on Reformierakonnast ainus, kes enda Lätis reklaamimise lahendust kasutab.

«Kuna riigis valitsev maksukaos ja viimastel aastatel naaberriigile enam kui 300 miljoni euro Eesti maksumaksja raha kinkimine on enneolematu, siis jätkame esmakordselt Eesti ajaloos poliitilise välireklaamiga probleemile tähelepanu juhtimist otse selle suudmes, Lätis. Oleme seal, et juhtida eestlaste tähelepanu, et see ei pea nii olema, et inimesed sõidavad üle Eesti kokku odavate kaupade järele, jättes maksud sinna,» põhjendas vallavanem.

Ruusmann lisas, et mõistliku maksupoliitiliste muudatustega saaksid eestlased oma ostud teha Eestis ja läbi Eestile laekuvate maksude aidata arendada oma kodumaad, näiteks suunata see kaotatud maksuraha regionaalpoliitiliste meetmete abil äärealade paremaks hakkamasaamiseks. Selleks on tema sõnul vaja poliitilist tahet, oskust ja otsustustegevust.

Ta lisas, et laialdane piirikaubandus on pannud tugeva surve alla kohalikud kaubandusettevõtted. «Näiteks enam kui 100-aastase ajalooga Tõrva Tarbijate ühistu Coop kauplustes on peale laialdase piirikaubanduse õitsele löömist lahja alkoholi käive vähenenud enam kui poole võrra. Kohapealsete tanklaomanike kütuse müük on suures enamuses kokku kuivanud, eriti veokite tankimise arvelt.»