Serviti võitis kodus Viimsit

Ei ole just tavapärane, et Serviti kodusaalis mängides saab esimese värava kirja alles 9. mänguminutil, kuid meistriliiga kohtumises HC Viimsi/Tööriistamarketi vastu just selliselt põlvakate jaoks mäng algas. Õnneks oli tegemist seisu viigistava väravaga, sest ka vastane ei olnud suutnud pärast avaväravat 4. mänguminutil rohkem palle Serviti väravasse saata. Sellega sai väravatepõud lõpu ning poolajale mindi juba põlvakate juhtimisel, mis teisel poolajal vormistati vajalikuks võiduks.