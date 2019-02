Ingrid Veidenberg saab taas Kroonika peatoimetajaks

"Tahame astuda Kroonika arengus järgmise sammu ja Ingridi teadmised, kuidas teha digitaalset ajakirjandust, kuidas leida õigeid lugusid, kuidas ühendada inimesi ja erinevate toimetuste võimekust, on just see, mida me ootame temalt paber- ja veebi-Kroonika uuele tasemele viimisel. Tänu uuendatud töökorraldusele, tugevatele tegevtoimetajatele ja kogemustele on Ingrid õige inimene juhtima nii LPd kui ka Kroonikat," lisas Soonvald.