Küsitlus: kuidas olete rahul tegevuse lõpetanud riigikogu koosseisu tööga?

Valdo Uibopuu, Võrumaa kutsehariduskeskuse õpilane

«No ega ma tea, mis nad seal koos istuvad. Seal osa suiguvad ja teisi pole üldse kohal. Nende tööga mul eriti kokkupuuteid ei ole olnud. Mis siin paremaks on läinud? Midagi pole. Kõik on samaks jäänud. Halvemaks ei ole ka läinud. Selles suhtes võiks rahul olla. Vinguda ei ole mõtet. Mul on valimas juba käidud.»

Arnold Madisson. FOTO: Siim Saavik

Arnold Madisson, pensionär

«Minu meelest on Keskerakond paremini hakkama saanud kui Reformierakond. Täna tulin bussiga Antslasse ja mu kõrval istus üks Reformierakonna naisterahvas. Ütlesin talle, et teie erakonnal pole eriti mingeid saavutusi näidata. Ta ütles, et seal on tarku mehi. On tõesti tarku, oskavad raha oma tasku panna. Aga neid on igas erakonnas. Kui tagatuba otsustab ühtemoodi, pole midagi teha ju. Üksikud ei pääse omal initsiatiivil löögile. Kui Ratase Jüri sai ministriks, sai Keskerakond üldse tööle hakata. Praegusele riigikogule võib rahuldava hinnangu anda.»

Ilmar Hellamaa. FOTO: Siim Saavik

Ilmar Hellamaa, kandlemeister

«Praegu on elu hea. Sõda ei ole ja kuulid ei vingu. Raha tuleb ikka raskelt. Teed tööd ja siis tuleb armastus. Ma elasin vahepeal Tallinnas. Seal oli ikka Savisaar võimul ja pilt selge. Riigikogus ajab igaüks oma asja. Kõige tähtsam on see, et maa tuleb täita lastega ja lastelastelastega. Lastega peresid peab rohkem toetama. Praegu on seda tehtud tasapisi härja kombel.»

Heino Juht. Siim Saavik Heino Juht, metsatööline