Otepää jäätmejaam on taas avatud

Seoses riigihankega pidi uus operaator uuesti taotlema Keskkonnaametist jäätmeluba, seetõttu oli 1. veebruarist 5. märtsini Otepää jäätmejaama töös väike paus. Jäätmejaam on nüüd taas Kastolatsi teel Otepää.

Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.