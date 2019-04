Kuldar Leis: pole tööd või töötajaid?

Ei ole kaugel aeg, kus vanemad ütlesid kodus lastele ja õpetajad kordasid koolis üle, et õppige hästi ja valige hiljem kindel eriala, mille abil saab pensionini ennast ja peret üleval pidada. Siis saate tööle riigistruktuuri või mõnda suurfirmasse ja kindlustate stabiilse elu. Need vanemad, kes täna sellist juttu ajavad, ei anna oma lastele eriti head soovitust. Mõni aasta tagasi tõi USA haridusministeerium välja, et näiteks aastal 2004 ei eksisteerinudki veel lausa kümmet tänapäeval enim nõutud töökohta. Seega me tegelikult ei teagi, mida on praegu vaja õppida, et 10–20 aasta pärast hästitasustatud tööd saada. Hea küll, noored õpivad ringi, aga kas keskealised on suutelised rooli tagant kompuutrisse tulema või palgaarvestajast psühholoogiks saama?

Tihti käivad läbi ohked, et riik või omavalitsus peaks looma tasuvaid töökohti. Minu arust on sedapidi mõtlemine täiesti vale, sest avalik sektor peaks töökohtade teket võimaldama, mitte neid ise looma. Igasuguse täiendava bürokraatia või ümberjagamise struktuuri tekitamine on kurjast.

Kas näiteks mehitatud piirivalve suurendamine on meie piirkonna tööhõivele hea? Arvan, et tean, mida ettevõtjad vastavad, kui needki täisjõus mehed ära riigipalgale lähevad. Kas riik arvestas õpetajate ja lasteaiakasvatajate palkade tõstmisel, et omavalitsused peavad nendega seotud ametitel (abiõpetajatel, ka juhtkonnal) palgaerinevust vähendama ja seda valla rahakotist? Seega igasugused järsud riiklikud muudatused toovad kaasa nendega seotud reaktsioone omavalitsustele ja ettevõtetele.

Küll aga võiks riik mõelda sedapidi, et Eestis on hajaasustus. Tahame elada, nähes küll naabrite korstent, aga mitte kogu aeg naabrit ennast. Mida teha selleks, et niimoodi elades oleks võimalik tööl käia? Tasuta bussist ei piisa, hajaasustuse puhul õnnestub bussiga õigel ajal tööle ja tagasi jõuda vähestel. Ilmselt peaks võimaldama võimalikult soodsa autoga kulgemise. Autosõit võiks praegusest soodsam olla, sest meil maal pole Tallinna moodi võimalik bussi, trammi või trolliga tasuta tööle sõita, meil peab auto olema.

Mida aga saab vald teha? Enne haldusreformi kuulsin üht vallavanemat uhkustamas, et nende valla ülekaalukalt suurim tööandja ongi vallavalitsus oma allasutustega. Täiesti ennasthävitav olukord, nii me ei kesta maal kaua. Kuidas teha nii, et omavalitsused ja allasutused saaksid restardi teha? Ühtepidi tuleks müüa või anda käest ära valdkonnad, mis ei ole nende põhitegevused: soojatootmine ning mittevajaliku kinnisvara omamine ja haldamine. Teisalt peaks läbi viima automatiseerimise seal, kus ettevõtlus ja riik juba eeskuju on näidanud, kas või raamatupidamises.

Ei ole mõistlik toetada üht firmat suurel määral, vaid tuleb luua taristu paljudele.