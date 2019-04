Kaido Tamberg: Otepääle tuleb värske särk selga ajada

Otepää on Eesti rahvusvärvide ja Eesti lipu ühtesidumise koht. Siin sai meie sinimustvalge õnnistatud ja pühitsetud. Siit algas selle tõus ametliku rahvuslipu staatuse poole. Eesti rahvuslik iseteadvus ja meie omariikluse olulised sündmused on samuti tugevalt otepäälastega ja Otepääga seotud. On ju siinsed pojad ja tütred valanud verd nii Vabadussõjas ja muudes sõdadeski oma riigi sünni nimel ning enda kodu kaitsel. Samuti on Otepääga seoses võimalik leida hulk Eesti riigi rajamisel ja ülesehitamisel ning iseseisvuse taastamisel olulisi nimesid.

Millest hingab ja elab üks Eesti hubasemaid väikelinnu? Otepää on saanud arengus suure tõuke hetkedest, kui siia otsustati rajada Tehvandi ja Kääriku spordibaasid. See lõi elu käima ja tõi maailma meie õuele. Tekkisid sidemed ja arenesid inimsuhted. Alul suure sundriigi NSVL rahvaste baasil, hiljemalt avanes siin kogu spordimaailma ilu. Kuna Otepää edulugu toitub suuresti rahvusvahelisusest, on ka meie edasine hea käekäik seotud avatusega muule Eestile ja maailmale. Otepää endasse sulgumine oleks suur vähikäik.

Otepää veri käib hästi ringi ja on hapnikurikas siis, kui siin toimuvad kultuuri- ja spordisündmused, kus kõneldakse paljudes keeltes.

Seega vajab talvepealinn rahvusvahelist tähelepanu ja üle riikide ulatuvaid sündmusi. Rally Estonia, laskesuusatamise ja suusatamise MK-etapid ning orienteerumine toovad seda meile juba praegu, aga vaja oleks enamat. Need võivad olla küll elanike vaikelu vahel häirivad sündmused, aga neid on Otepääle väga vaja.

Meie praegune tegevus väljapoole on suunatud rahvusvaheliste sündmuste siiatoojate leidmisele ja nende motiveerimisele. Otsime võimalusi koostöös erakapitaliga Otepääst teha ka suur kontsertide ja etenduste keskus mõjuliinile Riia–Pihkva–Tartu. Talvepealinna tähtsust oluliste sündmuste toimumiskohana tuleb laiendada ja aastaringsust suurendada. Otepää veri käib hästi ringi ja on hapnikurikas, kui siin toimuvad kultuuri- ja spordisündmused, kus kõneldakse paljudes keeltes.

Üks viib aga teiseni. Kui tahta, et külaline siin end hästi tunneks ja õnneliku näoga raha siia jätaks, on vaja esmalt, et oma inimene hoitud oleks. Otepää on lõunaeestluse kants ja väärikuse kandja. See linn peab hea välja nägema ja mugav olema. Sel aastal valmib uus keskväljak ja teostamisel on lipumuuseumi tervikidee, kuhu on kavas ühendada nii piirkonna muud mälutoad kui ka spordimuuseumi nüüdisajastamine ja kõige selle ühtsetel alustel toimimine.

Linnamäe kui muistne kindluspaik ja linnapildi lahutamatu osa peab saama esitletud. Kavandamisel on vana kindluse valgustusega visualiseerimine ja omanäolised vaatlusvõimalused valgeks ajaks. See kujutaks endast muistseid müüre markeerivat vaatlusrada, mis asub müüripealse linnuse kaitsja kõrgusel ning mida mööda kõndides saab end samastada muistse vaatlejaga. Pimedal ajal töötab sama taristu valgusmarkeeringuga, mis toob esile muistsete müüride kontuurid.