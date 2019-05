Täna algab Mooste Elohelü festival

16 võistluskontserdil osalejat usuvad, et on kokku seganud retsepti, mille järgi esitavad maailma parima rahvamuusikatöötluse.

Muusikast tulvil on algaval nädalalõpul Veskiteatri kaks lava, Mooste Rahvamuusikakool, Viinavabrik, mõisakool, Leelo-torniks saanud omaaegne silotorn ning Folgikoda. Lisaks kostitavad külalisi programmiga Mooste kojad: mõisas on avatud uste päev, saab kiigata ka nendesse paikadesse, kuhu muidu sisse ei pääsegi, õppida traditsioonilist puutööd, katsuda savisegusid, piiluda näituseid ja osaleda töötubades.

Uudsena on tänavu kavas suur setode ja võrokeste hõimupidu, mida peetakse pika laua veeres: „Kontserdil kõlavad paarikaupa need setode ja võrokeste laulud, mis sarnanevad omavahel viiside ja sageli ka sõnade poolest, nii et üks laul võib vahel olla lausa teise jätkuks. Sel viisil saame aimu mõlema hõimu muusikapärandi ühisosast. Näiteks on kavas mõned Lõuna-Tartumaa laulud, mis tuletavad meelde "sugulasi" Setomaalt,“ rääkis kava kokkupanija, Urmas Kalla Võro Instituudist. Veere´kokku pidu veavad eest Meelika Hainsoo, Celia Roose, Tuule Kann, Krista Sildoja, Karula naase', Käokirjas, Kuldatsäuk, Sõsarõ, Väike Hellero, Madara naase' ja Liinatsuraq.

Programmi tähtsündmused:

- Kui südaööks tants ja muusika hetkeks puhkavad, meenutame kellatorni juures esivanemaid ja matkame küünlasäras Mooste järve äärde, kus ootavad muusikaüllatused. (Mullu kuulis ansambel Pühapäevitajad, et nende rõdul puhub keegi trombooni. Selgus, et see on Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi. Kes tänavu üllatab, see selgub peagi.)