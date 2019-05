Laupäeval algab Vana-Võromaa maitsete aasta

„Huvi toidupiirkonnaks kandideerimise vastu on suur olnud ning see näitab, et oleme eestimaalastena ise aru saanud, et meil on väga rikkalik toidumaastik. Peame oma tugevaid külgi veelgi rohkem ära kasutama ja tutvustama toidu kaudu Eesti erinevad piirkondi nii sise- kui ka välisturistidele. Tahan tänada ning avaldada lugupidamist ja austust kõigile, kes on hoidnud alles ning kannavad edasi meie esivanemate toiduvalmistamise oskusi ja salatarkusi,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepa sõnul on Vana-Võromaa juba varemgi toiduvaldkonnas silma paistnud: „Seal on palju tublisid ettevõtjaid ja huvitavaid toidutooteid ning seda on osatud märgata ja teadlikult arendada. Peatselt tähistatakse kohaliku kaubamärgi UMA MEKK 10. sünnipäeva. Seda märki kannab ligi 300 toorainet, toitu või rooga pea 100 ettevõttelt.“

„Heast korralikust söögist on Vana-Võromaal alati lugu peetud. Päris õiged ja maitsvad Vana-Võromaa toidud on ise tehtud, umatettü – nõnda nagu emad ja vanaemad on seda ikka teinud. Kraam, millest süüa tehakse, pärineb kas oma majapidamisest või kohalikelt inimestelt lähiümbruse taludest ja väikeettevõtetest. Nii saab kindel olla, et söögil on eriline maitse ehk uma mekk,“ kommenteeris Vana-Võromaa toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch.

Kohaliku toidu tutvustamiseks valitakse alates 2016. aastast Eesti toidupiirkonda, mille toidukultuurile ja -toodetele pööratakse aasta jooksul suuremat tähelepanu. Koos tiitliga antakse toidupiirkonnale üle ka 1,5 meetri pikkune kahvel. 2016. aastal kandis tiitlit Hiiumaa, 2017. aastal Peipsimaa ja 2018. aastal Pärnumaa.

Vana-Võromaa maitsete aasta on osa müügiedenduskavast „Eesti toit 2015–2020“, mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine, avatud toidutööstuste nädal ja avatud talude päev.