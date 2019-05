Piletilevi müüs Intsikurmu kinkepileteid, millega festivalile ei pääse

Piletilevi juhataja Jaanus Beilmanni sõnul on tegemist näidispakkumisega, mis nad sügisel Intsikurmule tegid. "Me oleme teinud Intsikurmule näidispakkumise eelmisel sügisel, kuidas nende piletite müük võiks Piletilevis välja näha ja siis see näidis jäi sinna lehele üles. Ei midagi pahatahtlikku. Selleks, et näidata korraldajale, kuidas see asi võiks välja näha ja töötada. Oleme lehe maha võtnud nüüd, mingeid valesid pileteid ei ole tahtnud müüa Intsikurmule," ütles ta.