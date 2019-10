Põlva Cupilt tulid põlvakatele hõbe ja pronksid

“Noortel vanuserühmas 2004 polnud turniiriks eraldi ettevalmistust kuna hooaeg on alanud intensiivse graafikuga. Mitmed poisid tegid debüüdi meeste esiliigas. Turniiril poiste mäng kõikus, poolfinaal oli juba enam vähem kuid finaaliks enam jaksu polnud. Ka mängujoonis kippus kaduma. Hea on tõdeda, et on konkurentsi ja on kuhu edasi püüelda. Alati ei saagi võita. Väga huvitav võistlus oli, ” oli vanuserühma 2004 võistkonna treener Kalmer Musting turniiriga rahul.