Algas piletimüük laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustele

Esmakordselt peetakse Otepääl osa võistlusi õhtusel ajal, kuna Tehvandi Spordikeskus on teinud olulisi investeeringuid rajavalgustusse. „Võistluste korraldamise tase maailmas aina tõuseb, nüüd saab ka Otepää võistlusi telepildis jälgida parimal õhtusel eetriajal,“ ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Euroopa meistrivõistlused on nii korraldus- kui teletiimi jaoks hea ettevalmistus 2022. aastal Otepääl toimuvale laskesuusatamise maailmakarikaetapile. „Me oleme varem korraldanud mitmeid tiitlivõistlusi, aga alati tuleb olla parem kui eile. Rakendame uusi lahendusi, et publik ja televaatajad saaksid parima kogemuse,“ kinnitas Nigol. Lisaks rajavalgustuse parandamisele on Tehvandil rekonstrueeritud staadionit ja uuendatud ka lasketiiru.