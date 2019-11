Tellijale

«Nooremas vanuseastmes üllatas positiivselt, et ei olnud diktsioonihäireid. Tekst loeti igati korrektselt peast ette – paraku ma ei näinud, et nad oleksid mõtet tabanud,» nentis Sillamäe. «Vanemas astmes hakkab see tulema, mis eeldab õpetaja või juhendaja väga suurt tööd – vaadata koos lapsega sõnadele ning sõnade taga olevale mõttele otsa. Eks need, kes kõike seda oskasid, said ka preemia. Seda oli näha nii esinemise stiilist kui silmadest – silmad ongi see peegel.»