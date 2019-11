Oktoobrikuu tõi rongireisijate uue rekordi

„Kiire, mugav ja keskkonda hoidev rongisõit on saanud paljude eestimaalaste jaoks esimeseks valikuks, seda kinnitavad reisijatenumbrid, mis kuust-kuusse on püstitanud järjest uusi rekordtasemeid. Detsembris ületame esimest korda ka 8 miljoni reisija piiri - ühe aasta jooksul ei ole Elroni ajaloos reisijate arv veel nii kõrgele tasemele küündinud,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

"Meil on väga hea meel, et reisijate huvides tehtud selgitustöö on vilja kandnud ja meil lubatakse nüüdsest rongidega sõita ka päevasel ajal. Eelkõige tiheneb liiklus Tallinna linnalähipiirkonnas, aga lisame täiendava ekspessrongi ka Narva suunale.“