Jõululaupäeval tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 2-6 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja on udu. Sooja on 2-4 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.