Maa ja Päikese vaheline kaugus on pühapäeval aasta väikseim

Periheelis asume me Päikesest 147 091 144 kilomeetri kaugusel ehk umbes 5 miljonit kilomeetrit lähemal kui kuue kuu pärast orbiidi kaugeimas punktis ehk afeelis, kui me tiirleme oma kodutähest 152 095 295 kilomeetri kaugusel. 5 miljonit kilomeetrit võib maisete standardite järgi tunduda tohutu vahemaana (umbes 12x Kuule ja tagasi), aga suhtelise arvuna on see pisike muutus - meie planeedi orbiit ümber Päikese on praktiliselt ümmargune.