VIDEOLUGU ⟩ Lõuna-Eesti liiklust painavad kolm needust

«2019. aasta jääb meelde sellega, et Kagu-Eesti piirkonnas ei hukkunud liiklusõnnetustes ühtegi inimest,» lausus Kagu politseijaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk. «Kahjuks peab aga tõdema, et liikluses on palju joobes juhte, lubadeta juhte ja vähenemistendentsi nende hulgas näha ei ole.»