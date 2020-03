Viirusnakkustesse haigestunutest pooled on lapsed

Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid hoiatavad, et A-gripiviiruse alatüübiga (H1N1)pdm09 on enimohustatud lapsed ning neil on raskekujuliste haigusvormide tekkimise oht suurem, samas A-gripiviiruse alatüübiga H3N2 seotud grippi haigestumise kulgu loetakse raskemaks ja seda just kõrgenenud tüsistuste ning suremuse ohu tõttu eriti vanemealiste seas.