Eriolukord teeb olulisi korrektiive ka Kanepi vallas

Valla allasutustest on suletud on koolid, raamatukogud, noortekeskused, külakeskused, spordisaalid. Külastajatele on suletud hooldekodud. Esialgu jätkavad tööd lasteaiad, kuid vallavalitsus palub tungivalt lapsed koju jätta. Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Perega välisreisil käinud laps peab jääma kaheks nädalaks koju.