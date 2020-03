VIDEO ⟩ Esimesed ülikooli kliinikumi raskes seisus koroonapatsiendid on Võrust

Muu hulgas mainib Allas, et esimesed Tartu Ülikooli kliinikumis koroonaviiruse tõttu raskes seisus olevad patsiendid on pärit just Võrust. Sellekohane info pärineb kliinikumi kriisimeeskonna juhilt Joel Starkopfilt ja Tartu kiirabi juhilt Ago Kõrgveelt.

Spetsialistidele tuginedes nendib Allas, et äge koroonaviirus levib eriti kiiresti just Võru linnas ja maakonnas. Kujunenud üliohtlikus olukorras on tema sõnul vaja viia miinimumini igasugused kontaktid inimeste vahel. Muidu võib peagi tekkida olukord, kus abivajajate arv võib ületada haiglate võimekuse, eriti intensiivravi osas.

Samuti ütles Allas seda, et Võru linnavalitsus saatis täna vabariigi valitsusele ettepaneku karantiinimeetmeid veelgi karmistada. Tema hinnangul tuleks viia liikumine Võrus absoluutse miinimumini, sulgeda tuleks kõik poed peale toidukaupluste ning seisata ühistransport.

Võru linn piirab ligipääsu avalikele mängu- ja spordiväljakutele ning -rajatistele, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis. Väljakud suletakse esialgu 7. aprillini. Ainukesena jääb avatuks Kubija rollerirada.

Koroonaviirus levib piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu. Mängu- ja spordiväljakuid kasutavad paljud inimesed, kuid nende pindade desinfitseerimine ei ole tulemuslik. Lisaks tekib paratamatult mänguväljakutel otsekontakt laste vahel.

Linnavalitsus mõistab, et lastele tuleb leida tegevus värskes õhus, kuid arvestades, et viimastel päevadel võib mängu- ja spordiväljakutel näha väga palju inimesi, siis on ka nakkusrisk seal suur. Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist ning tänases olukorras on kõige olulisem jääda koju ja hoiduda kokkupuutumisest teiste inimeste ja pindadega, mida palju katsutakse. Maailma kurb kogemus on tõestanud, et selle viiruse vastu aitab ainult karm karantiin.