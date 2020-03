Lisandus 30 tuvastatud koroonajuhtumit

Seega on Võrumaa inimestel registreeritud nüüdseks 65 haigestumist, Valgamaa inimestel 5 ja Põlvamaa inimestel 4.

Kokku on Eestis tehtud 12 401 testi, nendest 745 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 (11%). Järgnevad vanusegrupid 35-39 (10%) ja 55-59 (10%).