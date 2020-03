Koroonaviirus: kasvavad riskid ja sotsiaalne haavatavus

Elukorralduse muudatus puudutab muu hulgas koole ja kultuurielu, keelatud on avalikud kogunemised. Haridusasutustes on tavapärane õppetöö viidud üle kaug- ja koduõppe vormile. Inimestel soovitatakse võimalusel teha tööd kodus ja vältida lähikontakte. Eriti on rõhutatud vajadust hoida distantsi eakate pereliikmetega, sest just nemad on koroonaviiruse riskirühm. Omavalitsused on oluliselt piiranud sotsiaalteenuste korraldust.

Sotsiaalne haavatavus viitab olukorrale, kus inimesed ei ole võimelised tulenevalt enda perekondlikust ja/või sotsiaalmajanduslikust olukorrast, erivajadusest, haigusest või traumast tegema mõistlikke valikuid ja vastama ühiskonna ootustele käituda vastutustundlikult. Selge on, et kõik inimesed, perekonnad ja kogukonnad kogevad väljakutseid, mis eeldavad täiendavaid toimetulekuoskusi ja ressursse: kaug- ja koduõppel laste juhendamine, erivajadusega või eaka pereliikme hooldamine, töö- ja pereelu ühildamine ning ohustav majanduslik kitsikus. On suur tõenäosus, et kasvav keerukus ja sotsiaalne isolatsioon tekitavad järk-järgult kurnatust.

Kodu võib olla ohtlik

Omamoodi paradoksaalne on, et elanike kaitsele suunatud meetmed võivad riske elule ja tervisele isegi suurendada. Kahjuks peame tõdema, et paljude inimeste jaoks on kodu ohtlik koht. 2015-2018 raskete perevägivalla juhtumite kohta tehtud analüüs näitas, et enamus, ligi 90% rasketest lähisuhtevägivalla kuritegudest pannakse toime kodustes oludes. 2019.a kasvas registreeritud perevägivalla kuritegude arv Eestis võrreldes 2018.a veidi enam kui poolesaja juhtumi võrra. Vähemalt ligi 30% perevägivallakuritegudes on kannatajaks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: 85% perevägivalla toimepanijatest olid mehed ja 81% perevägivalla ohvritest olid naised. Teada on, et suur osa lähisuhtevägivallast on jätkuvalt varjatud ja paljud kannatanud ei teata kogetud vägivallast.

Vanemaealiste vastu suunatud perevägivald

Statistiliselt puudutab pea iga viies perevägivalla juhtum vägivalda, kus on kannatanuks üle 60-aastane. Eakaid ohustavad sagedamini nende enda lähedased ja inimesed, kellest ollakse sõltuvad. Eriti ohus on need vanemad inimesed, kes on vajavad püsivalt hooldamist või elavad eralduses. Kui Inglismaa teadusajakirjad tõid 1975. aastal kasutusele mõiste „vanaema peksmine“ (granny battering), pidasid nad silmas eakate inimeste väärkohtlemist ja nende vastu suunatud vägivalda. Vanemate inimeste väärkohtlemine võib tähendada tahtlikku füüsilist, vaimset kui seksuaalset vägivalda, kuid ka majanduslikku kitsikusse jätmist, vajalike ravimite ja ravi piiramist, hoolimatust ja üksindust. Tartu Naiste tugi- ja teabekeskuse tegevjuht ja Euroopa naiste ühenduse juht Pille Tsopp-Pagan, olles uurinud eakate vastu suunatud vägivalda, toob välja, et eakate vastu suunatud vägivald on nii Eestis kui teistes riikides alaraporteeritud, sest selle kohta ei ole enamusel kogukonnaliikmetel aga ka eakatega kokku puutuvatel spetsialistidel teadmist. Kõige sagedamini kogevad eakad vaimset vägivald – ähvardamist, karjumist, hirmutamist. Teiseks majanduslik vägivald, eakalt võetakse tema pension ja/või petetakse välja tema varad.