Lõuna-Eesti teedele oodatakse libedust ja konni

Ühtlasi tuletab maanteeamet meelde, et igal aastal toimuv massiline konnade kevadränne on alanud ja see tähendab, et kahepaiksed satuvad ka sõiduteedele. Kui märkate teel konni, siis olge tähelepanelik, vähendage kiirust ja vältige konnadele otsasõitu.