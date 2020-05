Lätis tuvastati ööpäevaga üks nakkusjuhtum

Kokku viidi ööpäeva jooksul läbi 1982 koroonaviiruse testi. Kokku on teste riigis läbi viidud 63 102. Uue koroonaviiruse nakkusjuhtumeid on registreeritud kokku 871. Terveks on saanud 348 patsienti, haigus on nõudnud 16 inimelu, teatasid Läti tervishoiuametnikud.

Viimase ööpäeva jooksul pole Läti haiglatesse uusi koroonaviiruse patsiente toodud, teatas keskus. Hetkel haiglaravil olevast 34-st patsiendist on keskmiselt tõsises seisundis 32 inimest, kahe inimese seisund on raske. 96 koroonaviiruse patsienti on haiglast koju lubatud.