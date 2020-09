Tiit Loim: Hakkab jälle pihta

Et sügisel võib tulla uus laine, oli muidugi võimalus, millega arvestada. Aga et viirus juba suve lõpus taas pead tõstma hakkas, on siiski halb üllatus. Nähtavasti ka lätlastele, kes ehmatasid niivõrd ära, et hakkasid Eestit ja Leedut lausa Balti riikide maikuust kehtiva vaba liikumise eelduseks olevatest piirangutest taganemises süüdistama. Ei tea, kas see on emotsioon, taktika või siiras mure, aga kellelegi kasu sellistest etteheidetest igal juhul pole.

Esialgu on raske uskuda, et meie lähiriigid oleks meist kuidagi tublimalt viiruse vastu võidelnud või et Läti praegune madalam nakatunute arv poleks suuresti juhus. Vähemasti sotsiaalminister Tanel Kiige avalduses seisab, et kokkulepe võimaldab siseriiklikke erandeid, mida on teinud kõik kolm osapoolt, ja Eesti on nendest Balti kolleege ka alati teavitanud.

Kokkulepe jätab muidugi ka päris palju vabadust, kui näiteks kultuuri- ja hariduselu korraldamine, avalikel üritustel osalejate piir­arvud ja võimalikud alkoholi müügipiirangud jäävad iga riigi enda otsustada.

Kui viirus Itaalias hirmuäratavalt levis, arvasid ilmselt paljud, et seal ei korraldatud asju mõistlikult või et kohalikud ei vaevunud põsemusidest loobuma. Nüüdseks on Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hispaania juhtumite arvult Itaaliast möödunud ja surmade arvgi Prantsusmaal ja Hispaanias Itaaliaga samas suurusjärgus.

Seega tuleb tõdeda, et üpriski erinevates sama piirkonna riikides pole õnnestunud viirusega kokkuvõttes oluliselt erinevalt toime tulla.