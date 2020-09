Naiskodukaitsjad võtavad Põlvamaal mõõtu esmaabi erialavõistlusel

Võistluste start antakse kell 08:30 Mammaste Tervisespordikeskuse juurest. Rajale on minemas 14 võistkonda, kusjuures üheks liikmeks igas võistkonnas on kodutütar. Ülesannete ja situatsioonide ettevalmistamisel olid naiskodukaitsjatele ja kaitseliitlastele abiks koostööpartnerid Kuperjanovi jalaväepataljonist ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Võistluste peakohtuniku Kristeli Pehk'i sõnul on võistlus mahutatud ühele pikale päevale ning võistluspäev on tihe. Päeva jooksul tuleb rajal läbida kokku 14 võistluspunkti, mis on korraga avatud - võistkonnad läbivad neid järjest, alustades igaüks erinevast punktist.