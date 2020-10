Otepää vallas oli mitmel pool maa valge

Viimastel päevadel on mitmel pool Eestis lisaks vihmale taevast alla tulnud ka valgemat ja tihkemat sorti sademeid. Sadanud on nii lumekruupe kui ka lörtsi.

Talvepealinnale vääriliselt on talviseid sademeid tulnud ka Otepää piirkonnas. Mitmel pool on sadu olnud sedavõrd tugev, et mõnda aega on maagi paiguti valge olnud. Ka näiteks täna kella poole viie paiku pärastlõunal sadas talvepealinnas lörtsi.