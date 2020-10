GALERII ⟩ Tehvandil võtsid Eesti meistri tiitlitele mõõtu kahevõistlejad

Võistluspaigas elasid oma kasvandike võistlemisele kaasa mitmed treenerid, pereliikmed ja sõbrad. "Võistlejatele on väga tähtis, et omad neile raja ääres kaasa elaksid. Pojapoeg Karl-August enam suures spordis kaasa ei tee, aga tal on töö hüppemäe ülemana siinsamas armsaks saanud paigas. Eks see innustas teda tänagi starti minema," möönis Tiirmaa 92-ne naerusuine vanaema Helmi Tiirmaa, kes Otepääl toimuvaid võistlusi käib oma silmaga kaemas.