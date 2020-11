GALERII ⟩ Võrumaa valis aasta isaks Einar Oimeti

«Einar on töökas, sportlik, hooliv ja tema üheks suurimaks tugevuseks on leida positiivsust kõiges, mida elu toob,» iseloomustavad oma isa tema lapsed, kelle sõnul on Einar väga hinnatud kolleeg oma töökohas – ASis Barrus.

Laste sõnul ei pea Einar Oimet töö kõrvalt paljuks koos perega vabatahtlikuna panustada SA Maarja Küla tegemistesse. Samuti on ta võimalust mööda toeks Eriolümpia Eesti ühenduse tegemistes. Sageli mõlemat korraga, sest Maarja Küla sportlased on ka eriolümpia liikumisse kaasatud. Sport on Oimetile südamelähedane ka seetõttu, et kunagi oli ta üks Võrumaa parimaid jooksjaid.

Einar Oimet on laste sõnul olnud 39 aastat suurepärane isa. «Sellest 36 ka suurepärane ja toetav abikaasa meie emmele,» kirjutavad isast tema lapsed. «Ta on olnud alati meie jaoks olemas, julgustanud ja abistanud meid kõiges, mida ette võtame. Lugematu arv kallistusi, muinasjuttude lugemisi, esinemistel ja võistlustel kaasa elamist ning positiivne hoiak enda ja kogu pere tegemistesse on süstinud ka meisse hoolivust ja ettevõtlikkust,» kirjeldavad lapsed.

Einar on laste sõnul olnud ka kümme aastat suurepärane vanaisa – Taadu nüüd juba kaheksale lapselapsele. «Kui Taadu külla tuleb, on lastel suunurgad kõrvuni ja käed pikas, et saaks juba sülle. Ta hoiab alati hea meelega lapselapsi, ise naerab muhedalt, et on viis last suureks kasvatanud, mis need lapselapsed siis ära ei ole.»

Laste sõnul ei ole neil jäänud ühelgi üritusel, koolitusel, võistlusel või ülikoolis oma laste pärast käimata. «Meie lapsed on sel ajal alati südamest hoitud ja seda paljuski ka just tänu Taadule. Seda, et meil on enda vanematega vedanud, kinnitavad ka meie lähedased ja tuttavad, kellel on olnud võimalus meie perega aega veeta.»

Veel lisasid päevakangelase lapsed, et neile on issi igal aastal aasta isa ja sellepärast tunnevad nad, et just tema on igati tunnustust väärt.

Septembris 63. sünnipäeva tähistanud Einar Oimet õppis Võru tööstustehnikumis (praegu Võrumaa kutsehariduskeskus) mööblitisleriks ning töötab praegu aktsiaseltsis Barrus liinioperaatorina.

Taotluse Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmiseks esitasid Einar Oimeti lapsed Marit Oimet (39), Katri Oimet (34), Prita Oimet (32), Laura Alla (neiupõlvenimega Oimet, 31) ja Hippe Oimet (30).

Sellel aastal esitati Võru maakonna aasta isa nominentideks 11 kandidaati. Nendest seitse Võru vallast, kaks Rõuge vallast ja kaks Võru linnast. Aasta isa laureaadi valis saabunud ettepanekute seast välja Võrumaa arenduskeskuse aunimetuste andmise komisjon.