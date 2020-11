Lähipäevil on oodata vihma ja lörtsi

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab mitmel pool vihma, Eesti kagunurgas võib veidi lund tulla. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s.

Õhutemperatuur on ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini, saartel ja läänerannikul on kuni kuus kraadi sooja. Laupäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab mitmel pool vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 12-14 m/s. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi, saartel ja läänerannikul on sooja kuni seitse kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, läänepoolsel rannikul on kuni seitse kraadi sooja. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, saartel ja läänerannikul sooja 5-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis ka lund ja lörtsi. Puhub kagutuul 6-11, rannikul puhanguti 15, öö hakul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, saartel ja läänerannikul kuni kaheksa kraadi sooja. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm.