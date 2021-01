Tiit Loim: ootamatu kauaoodatud lõpp

Ühest küljest tahaks loota, et üks ehmatav ajajärk meie poliitikas on nüüd möödas, nii ennatlik kui see lootus ka pole. Ilmselt on paljudele kergendus, et riigi rahvusvahelise maine pärast on nüüd ehk vähem põhjust muret tunda ja vähemused võivad taas veidi kergemalt hingata. Samuti ei pea enam mõtteenergiat kulutama plaanitud abielureferendumile.