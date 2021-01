"Tunnistan ausalt, olen oma elu ühe keerukaima otsuse ees. Riigikokku minek puudutaks väga suures ulatuses isikliku elu totaalset ümberkorraldust, samuti on sellise kiirusega, nagu täna otsustamiseks ette on pandud, väga keerukas ümber korraldada valla tööd," kommenteeris Ruusmann olukorda.

Vallavanem lisas, et samas avanes talle võimalus kaitsta riigikogus Valgamaa huve, mis oli üks tema 2019. aasta riigikogu valimistele kandideerimise eesmärke. "Valgamaa on kaua oodanud, et oleks meie oma inimene huvide kaitsjana riigikogus, mida seniselt pikka aega pole olnud ja millel on negatiivsed tagajärjed maakonna arengule. Üks mis kindel, olen ihu, hinge ja juurtega Tõrvakas ning Eesti Kagu nurgas toimuv läheb mulle vägagi korda. See oleks peamine motivaator, miks missioonile läheks."