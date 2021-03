Mati Määrits: Inglismaa oli lukku pandud

Muidugi võib kõiksugused tagasilöögid ka lihtsalt ära kannatada, aga milleks, kui mõni lahendustee on kindlasti olemas. Just siin kulub ära kogukonna toetus – olgu see siis vahetu naaber, sõber, tuttav või internetikogukond.

Või siis laualambi LED-pirn, mille asemele olen uut otsimas käinud elektritarvete poes, võttes vana kaasa, et ikka õige saaks. Selle pisipoe uksed jäävad nüüd kindlasti suletuks. Laelambi pirne müüakse ka suurtes toidupoodides, aga eriti väikeste LED-pirnide valik on seal pea olematu. Kaupmehi tuleb ka ju mõista: nad ei saa kaubavalikut lõpmatult suureks paisutada ning eriti ei ole nad huvitatud riiulitel hoidmast minimõõtmetes kaupa, mida on lihtne taskusse pista.

Ega siin muud lahendust olegi, kui saame seekord üle ehteestlaslikust ise hakkama saamise tahtmisest. Muidugi võib kõiksugused tagasilöögid ka lihtsalt ära kannatada, aga milleks, kui mõni lahendustee on kindlasti olemas. Just siin kulub ära kogukonna toetus – olgu see siis vahetu naaber, sõber, tuttav või internetikogukond, kus saab vajadusel nõu või ka abi küsida. Ning kui kusagilt on hea nõu saadud, tasub seda tingimata ka jagada, selle asemel et kõiksugu kuulujutte võimendada.